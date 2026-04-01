3月PMI連6月擴張但變慢 中經院估伊戰最晚4月中下旬收手

中經院長連賢明表示，評估美國總統川普得在5月前回防內政，以拉升11月美國期中選舉的支持度，因此預估中東戰事約略在4月中旬緩和，最晚不會超過4月底。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院今公布3月份台灣製造業採購經理人指數（PMI），整體季節調整後的台灣製造業PMI下滑3.1個百分點至55.4%（高於榮枯線50%），已連續6個月擴張，但擴張呈現趨緩。談及中東局勢何時緩和，中經院長連賢明表示，評估美國總統川普得在5月前回防內政，以拉升11月美國期中選舉的支持度，因此預估中東戰事約略在4月中旬緩和，最晚不會超過4月底。

中經院指出，AI與半導體供應鏈相關需求持續強勁，但中東局勢引發塑化相關產品報價大幅波動，且傾向賣方市場，供應商交貨時間與原物料價格指數皆攀升至2022年下半年以來最快上升速度。整體季節調整後的3月台灣製造PMI下滑3.1個百分點至55.4%，未來六個月展望指數為61%。

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中經院指出，整體而言，占比權重較高的電子與半導體供應鏈受惠於AI與高效能運算需求延續，憑藉長約與較高毛利結構尚無面臨斷鏈風險，使製造業未來六個月展望指數仍維持在60%以上的擴張速度。然而，部分傳統產業因地緣政治風險，面臨成本上升與缺料壓力。

談及中東戰事何時告一段落，連賢明表示，智庫討論後考量美國十一月期中選舉，美國總統川普勢必在五月前回防內政拉抬支持度，因此推估最晚得在四月中旬左右收尾，「最晚不會超過四月底」；中經院副院長陳信宏則表示，即使美國撤手，但重點在於以色列與伊朗間的緊張氛圍能否舒緩，評估中東局勢也要考慮多方互動的關係。

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