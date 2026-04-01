環境部通過中油鐵砧山碳捕捉封存試驗計畫 邁向減碳新里程碑

中油公司提出「鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫－二氧化碳封存計畫」，預計3年封存30萬公噸。（資料照，取自環評書件）

〔記者吳柏軒／台北報導〕二氧化碳捕捉後封存（CCS）為全球邁向淨零排放不可或缺的一環。中油公司提出「鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫－二氧化碳封存計畫」，預計3年封存30萬公噸；今（1日）向環境部申請封存核准，經審查，環境部同意該計畫以封存1萬公噸、累計10萬及累計30萬公噸3階段進行，為我國減碳推動邁向新的里程碑。

中油公司鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫在112年初經行政院核定，利用該公司鐵砧山注產區的井坪用地設置灌注井及各項設施，目前已建置完成。

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環境部表示，中油公司去年10月依氣候法規定提出該計畫書件送環境部審查；該案為我國首座碳捕捉封存場址，審查會議邀集地質、環境工程及法律等領域專家學者、相關部會及苗栗縣政府組成。審查重點包括地質資料、斷層風險、數值模擬、灌注條件、碳源、監測規劃、監測異常判定門檻（紅綠燈）及緊急應變、社會溝通與資訊公開等。

環境部表示，今日為第二次審查會議，經與會委員及相關機關充分討論，同意本試驗計劃分階段進行封存，但要求該試驗計畫的灌注封存數量分3階段進行，分別累計灌注達1萬噸、10萬噸及30萬噸，各階段灌注目標達成後，應提出執行成果報告送環境報審查，才可進行下一階段灌注封存。

環境部指出，該計畫執行期程自發函同意後起算3年，屆期未完成總灌注量，得於期限屆滿前申請展延，展延以一次為限，展延期程最多3年；封存的碳源以國內捕捉的二氧化碳為限，同時要求中油應確實進行井底壓力、微震、廠區二氧化碳濃度、地下水、土壤及大氣等環境監測，並且參照「美國加州空氣資源委員會」標準，設定1.6公里監測範圍，以芮氏規模2.7作為異常通報與啟動應變的閾值。最後請中油持續做好社會溝通與資訊公開，正式灌注前應再次辦理說明會。

環境部表示， CCS是難減排部門重要的減碳措施，未來將督促中油公司確實做好各項環境監測工作及社會溝通，各部會也會加大推動碳捕捉，達成國家減碳目標。

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