緩解塑膠袋之亂 中油四輕乙烯增1.9萬噸、可生產3.4億個塑膠袋

行政院長卓榮泰親赴台灣中油公司石化事業部林園廠視察四輕開爐。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東危機衝突，導致石化原料價格飆漲又缺貨，中油配合政府「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」政策，為滿足石化下游業者對原料的緊急需求，林園廠第四輕油裂解工場（四輕）已於3月31日提前七天開爐，乙烯每月供應量將從原先的6萬多公噸，提升至7.9萬公噸，確保國內塑膠原料充分供應。

中油表示，在「安全第一」的前提下，石化事業部讓四輕提前7天於3月31日開爐，努力於最短時間內紓緩國內石化下游原料之需求。四輕開爐後，乙烯每月供應量將從原先的6萬多公噸提升至7.9萬公噸。

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中油說明，若以塑膠原料產量換算，此次所增加產能估可供下游廠商增產約3.4億個塑膠袋，中油預計5月產能將進一步提升至9萬公噸，穩定國內民生物資供應。

而中油針對乙烯的供應動態調整，石化事業部已與18家下游廠商（台塑、台聚、亞聚等）協調並達成共識，將全力供應乙烯；將優先供應予生產塑膠袋原料的下游廠商，以緩解塑膠袋供應不足等問題。此外，三座芳香烴工場將持續穩定操作且減少外銷，優先將原料留在國內，以滿足國內對甲苯、二甲苯等原料的需求。

中油表示，目前石化事業部兩座輕油裂解工場均持續穩定生產中，身為國營事業及國內主要石化原料供應商，中油將持續關注國際情勢與國內市場動態，全力滿足國內市場需求。

行政院長卓榮泰今（1日）親赴中油公司石化事業部林園廠視察，卓除聽取業務簡報，也肯定台灣中油第一時間緊急調度油、氣、石油腦等相關原料及產品，維持國內能源與民生物資供應穩定。

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