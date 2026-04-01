台南企業啟動系統轉型 預計明年元月1日全面上線

台南企業攜手球資訊服務品牌NTT DATA展開戰略合作，啟動為期一年的數位核心轉型專案。（台南企業提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣成衣廠台南企業（1473）因應全球供應鏈重組以及國際品牌客戶對生產敏捷度與資訊透明度的日益重視，攜手球資訊服務品牌NTT DATA展開戰略合作，正式啟動為期一年的「SAP Cloud ERP Private 數位核心轉型專案」，透過內部系統升級進而落實「數位（Digital）」與「永續（ESG）」雙軸轉型。

根據台南企業規劃，此次轉型計畫會在今年進行深度流程梳理，主要聚焦企業資源規劃私有雲（SAP Cloud ERP Private）的導入工作，解決台灣傳產邁向現代化最難但也最重要的一關，目標於2027年元月1日全面接軌上線，為下一個甲子的全球競爭力打底。

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隨著台南企業目前的營運版圖擴大至台灣、印尼、越南、柬埔寨等地，財務長吳建德指出，此次「雙軸轉型」在營運實務上的價值，不僅是提升管理的基礎，更是面對國際品牌ESG嚴格要求的必備條件。「沒有 IT（資訊科技）收集精準的底層數據，就無法產出即時的營運報表與可信的碳盤查依據；同樣地，沒有 IE（工業工程）去優化現場的生產邏輯，就無法真正減少隱形成本與浪費。

吳建德財務長表示，這次轉型升級專案的核心目標，是將企業資源規劃私有雲作為數位骨幹，將工廠端的效率與管理端的數據深度融合。這套全球統一的數據語言，可望帶動台南企業從傳統製造業，實質蛻變為具備數據洞察力的現代化時尚服務商。

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