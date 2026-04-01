中東戰火推升原料價格 中油四輕提前開爐穩定塑膠供應

中油四輕工場提前開爐，期能為「塑膠袋之亂」解套。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中東戰火掀起國內「塑膠袋之亂」，政府責成中油林園廠歲修中的四輕工場提前開爐，今（1）日起增產乙烯等石化原料，行政院院長卓榮泰特地南下視察，卓感謝中油在中東戰火開啟後「搶油、搶氣、搶能源」，他要求中油、台塑優先供應國內需求，穩定塑料產量及價格。

卓榮泰在中油董事長方振仁等人陪同下進入中油林園廠視察，中油石化事業部執行長黃三泰簡報時指出，四輕工場從農曆年前開始歲修，原定7日開爐，因應中東戰火提前到今天量產。他說，3月31日邀集泛中油體系討論石化原料供需，四輕將月增產1.9萬噸乙烯，可以增供3.4億個塑膠袋。

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卓榮泰拿起塑膠粒，希望能擴大產能以因應民生需要。（記者洪臣宏攝）

卓榮泰指出，中東戰火開打以來，原油價格漲了70%，石化原料價格超過百分百，民眾購物需求乃至於醫材缺乏，他謝謝中油多元「搶油、搶氣、搶能源」，穩定來源並擴大產能，以應用到民生必需品。他說，四輕擴大產能可以讓產能從每月6萬噸增加至7.9萬噸，5月份可以增產到9萬噸，而台塑也將優先供應國內，他強調，公私部門必須合力才有能力共同面對國際情勢。

他表示，中下游也必須備妥原料，經濟部已經協調20家塑膠製品業者，可以增加民生必需品需求，政府會持續密切觀察市場秩序，包括量的充裕、價格穩定及舖貨平衡；他說，根據經濟部調查，大型量販店有量，但到了市場、商家量就減少，協調量販店能供應下端的夜市、商家。

卓榮泰表示，經濟部亦已成立單一窗口，由專人、專線做必要協助；中央相關部門及各縣市政府展開聯合稽查，對少數不法商家進行恫嚇，杜絕囤積、哄抬價格等行為。

他指出，現在已決定民生的LPG、LNG4月份凍漲，工業部份則少數調整，四月份電價也不調整，而中油也吸收油價，且塑化原料能增產增量，他感謝中油、台電努力。

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