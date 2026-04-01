鴻海輪值CEO楊秋瑾交棒 蔣集恆今日走馬上任

鴻海輪值CEO交接典禮上，董事長劉揚偉（圖中）親自見證，園區長楊秋瑾（圖左）將象徵輪值CEO的接力棒，遞交給鴻海事業群總經理蔣集恆（圖右），正式完成輪值CEO交接。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）本週舉行輪值執行長（CEO）交接典禮，楊秋瑾完成第二屆輪值任務，由事業群總經理蔣集恆接任，並於4月1日正式生效。集團看好此次交接，象徵旗下高階CEO團隊培訓制度的成熟穩定，也是邁向制度化經營與專家型治理的重要里程碑。

楊秋瑾於交接典禮上表示，輪值CEO不僅是職位輪替，更是集團治理能力制度化非常重要的一步，透過此制度，「核心高階主管能得到經營者格局的視角鍛鍊，輪值的寶貴經驗不僅存在於個人，而是沉澱為可複製的方法論，進而形成長期穩定發展的經營體系。」

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回顧楊秋瑾擔任輪值CEO期間，聚焦經營節奏與治理推進，帶動跨單位協同與關鍵專案落地，強化集團整體運營效率與執行力。其領導成果亦獲國際機構肯定，展現其經營能力，也體現輪值制度在培養具備實戰推動力與整體經營視野的高階經營者之價值，進一步強化集團制度化經營的基礎。

鴻海董事長劉揚偉認為，集團高階主管培訓的核心，在於親自參與，實際解決經營管理上的問題，「我們不斷透過 Debug（解決問題）的心態與 Methodology（方法論）的建構，強化集團的經營體質，也讓人才成長與制度建立並行」，輪值制度有助於集團在面對AI時代挑戰時，經由人才培育與制度創新，確保全球化布局下的穩定營運與永續成長。

此次接棒新任輪值CEO的蔣集恆說，未來一年的任期將提出兩大核心推動方向，「首先是發揮事業單位背景優勢，做好CEO業務，協助公司擴大經營規模，並實質提高獲利能力。同時，持續精進公司治理，打造專家型團隊，未來一年將致力於建構完整且有系統的 Know-how，聚焦業務單位的實際需求，透過調整資源與精準控管風險，維持全球領先的競爭力。」

根據鴻海內部資料，蔣集恆1966 年出生於台灣，畢業於美國克萊蒙研究大學，具備人力資源發展與組織策略管理專業，碩士學歷。於1999年加入鴻海科技集團，在2000年初期派駐美國加州負責集團個人電腦相關業務，2005年後擔任重要客戶業務統籌。2021年接任事業群總經理至今。

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