台灣跟進美國 俄石油雙巨頭Rosneft、Lukoil納管制清單

經濟部貿易署今天更新戰略性高科技貨品出口管理名單，新增67個涉武擴實體，俄國石油巨頭入列。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際對俄制裁持續升溫，台灣也同步強化出口管制措施。經濟部貿易署最新公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，除依慣例參考聯合國及友盟國家制裁清單外，此次跟進美國等國腳步，納入俄羅斯石油體系核心企業，包括國營石油巨頭Rosneft及大型民營業者Lukoil，強化對關鍵供應鏈的出口審查。

貿易署定期召開跨部會審查會議，檢討並更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。貿易署依《貿易法》第13條授權辦理，並參考聯合國安全理事會及友盟國家制裁與管制名單，迄今已有逾1萬1414個實體與個人列入。貿易署今指出，近日已召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散與配合國際制裁政策，於4月1日公告新增67個實體、移除8個實體。

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根據貿易署公告的新增名單中，納入俄羅斯能源體系核心企業，俄國石油巨頭Rosneft、大型民營石油公司Lukoil入列，並涵蓋其多家油田開發與煉油相關子公司。

美國總統川普去年10月下旬擱置與俄羅斯總統普丁在匈牙利布達佩斯舉行的峰會計畫。隨後，美國就鎖定俄羅斯兩大石油巨頭祭出制裁；此次台灣管制名單也入列，顯示台灣出口管制措施跟進國際腳步。

貿易署提醒，國內廠商如要出口予列入實體名單受管制對象，須事先取得國際貿易署核發之戰略性高科技貨品輸出許可證，憑證出口。海關也將配合執行邊境攔查，對未經許可擬出口予名單對象者，不予放行。貿易署呼籲業者務必遵循出口管制規範，落實交易對象查證義務，審慎評估風險，以避免涉入武器擴散活動。

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