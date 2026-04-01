新台幣連2紅收31.949元 市場屏息靜待川普談話

台股狂飆1450點 新台幣連2紅收31.949元、靜待川普談話（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場預期中東局勢有望降溫，帶動風險偏好快速回升，激勵台股強勢噴出，指數大漲逾千點、一舉收復33,000點信心關卡。相較股市的強勁表現，新台幣兌美元匯率則顯得相對淡定，終場收在31.949元，升值3.1分，匯價連2紅，但成交量略縮至23.31億美元，尤其午後市場觀望氣氛轉濃，靜待2日美國總統川普進一步談話。

美國總統川普對中東局勢態度出現明顯轉變，表示美國可望在2至3週內結束對伊朗的軍事行動，市場恐慌情緒迅速降溫下，美元指數自高點回落，全球股匯市同步反彈。台股在資金回流帶動下，終場收在33,174.82點，大漲1,451.83點，創下史上第二大漲點，三大法人同步買超，合計買超549.81億元，其中外資轉為買超232.51億元。

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新台幣盤中一度也升破31.9元關卡，最高觸及31.88元，不過多數時間仍於31.94元附近狹幅震盪整理。

匯銀人士指出，雖然外資轉為買超台股，但在匯市呈現買賣雙向，而出口商通常在月初操作較為保守，加上台幣走升，轉向觀望，使得午後交投動能明顯轉淡。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數重挫0.82%；亞幣全面反彈，其中韓元自金融海嘯低點強勢回升，升幅達1.51%，日圓上漲0.54%，新加坡幣與人民幣亦分別升值0.43%；相較之下，新台幣升幅僅約0.1%，表現相對溫和。

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