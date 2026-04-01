美製進口車零關稅 豪華車買家觀望氣氛持續

3月豪華進口車領牌數達1萬1251輛，年增26％，主要是特斯拉非美製的Model Y大量到港挹注，業者坦言，3月整體豪華車市仍面臨進口關稅未定的挑戰，消費者觀望態度尤其明顯。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕3月新車銷售戰報出爐，整體豪華車市仍面臨進口關稅未定的挑戰，消費者觀望態度尤其明顯，使得主要豪華進口車3月領牌數仍呈現較去年同期衰退明顯的走勢。

根據交通部數據所統計，3月豪華進口車領牌數達1萬1251輛，年增26％，主要是特斯拉電動車大量到港，一口氣領牌5421輛挹注，業者坦言，3月整體豪華車市仍面臨進口關稅未定的挑戰，消費者觀望態度尤其明顯。

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其中LEXUS在部分油電車款持續缺車以及LEXUS ES現貨已出清的雙重影響下，3月領牌數僅2427輛，年減4.7％；M. BENZ3月領牌數1347輛，年減37.6%；BMW3月領牌數847輛，則年減42.6%。

累計第一季豪華進口車領牌數達2萬2492輛，年減13.6%，其中LEXUS第一季領牌數達6926輛，年減近2成；M. BENZ第一季領牌數4263輛，年減38.8%；BMW第一季領牌數2646輛，年減30.5%。

PORSCHE和AUDI3月領牌數分別達310輛和199輛，分別年減24.9%和33.2%；累計第一季領牌數分別達840輛和629輛，分別年減47.7%和11.4%。

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