LINE爆盜帳風暴！數發部出手補漏洞：原台星語音信箱預設密碼成破口

台灣LINE用戶爆出大規模帳號遭盜事件，數位發展部第一時間出手，緊急督促電信業者與平台業者全面應對。（截自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣LINE用戶爆出大規模帳號遭盜事件，數位發展部（簡稱數發部）第一時間出手，緊急督促電信業者與平台業者全面應對。

數發部今（1）日傍晚發出聲明指出，針對媒體報導不肖人士利用台灣大哥大語音信箱功能與LINE驗證機制以盜取帳號，已在第一時間督導台灣大哥大與LINE盡速釐清事實並進行緊急應處，同時督導三大電信業者全面盤點，以確保用戶權益。

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台灣大哥大已於今（1）日上午完成系統及流程修正，LINE也就本次事件啟動調查，並針對帳號異常情形提供客服協助處理機制。經初步調查，此次事件關鍵在於「語音信箱安全機制」，數發部說明，受影響系統主要為原台灣之星用戶所使用的語音信箱服務（台灣大哥大與台灣之星於2023年12月1日正式合併，台灣之星納入台灣大哥大。）

由於語音信箱使用預設密碼，若用戶未修改預設密碼，用戶以外人員也可透過輸入手機號碼及預設密碼聽取留言，進一步取得LINE的語音驗證碼。對此，台灣大哥大已緊急修補此漏洞，針對使用預設密碼聽取留言者，引導至客服，核對身分後重新設定語音信箱密碼，以提升語音信箱安全。

為確保民眾權益，數發部已責請台灣大哥大、中華電信與遠傳電信三大電信業者全面盤點，確保所有提供用戶之服務，無類似情形。台灣大哥大亦依資通安全管理法規定，向本部通報資通安全事件。

數發部說明，在LINE方面，該公司表示已就本次事件啟動調查，並持續監控平台安全；另針對帳號異常情形，提供客服協助處理機制，依用戶帳號是否綁定Apple或Google帳號，提供不同之帳號復原或後續處理方式。數發部表示，將持續關注事件發展與即時通訊平台帳號安全維護機制之運作情形，並督導業者避免再次發生類似狀況。

數發部也提醒民眾，若帳號出現異常情形，應儘速透過官方客服管道尋求協助，並留意帳號安全設定及登入狀況，若非本人申請卻收到驗證碼務必提高警覺，也要避免使用預設設定或點擊不明連結，以降低帳號遭冒用之風險。

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