勞動基金2月狂賺4184億元 台股貢獻逾半

台股表現亮眼，成為勞動基金收益主要來源。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局操作績效再破紀錄，２月單月大賺4184億元，不但創下單月歷史新高，收益數及收益率均為歷史新高。勞動基金運用局分析，2月台股的績效表現遠優於國際各主要指數，勞動基金約2成資金布局台股，但2月份的單月收益，卻有超過半數來自台股的貢獻，3月份全球主要市場均重挫，吐回前2月獲利，唯獨台股僅有小跌，預期3月份的勞動基金績效，仍將由台股獨挑大樑。

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，115年截至2月底，整體勞動基金規模為8兆854億元，僅前2月收益數達8131億元、收益率為10.83％，2月單月收益為4184億元，遠超過去（114）年10月份單月大賺3006億元紀錄，再創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

雖然２月因農曆春節交易天數較少，但台股漲勢依然強勁，優於全球主要市場，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，台股1、2月的累計漲幅達22.27%，3月份因為戰爭因素，引發金融市場、匯市、油價的劇烈震盪，台股下跌10.42%，雖然前3月的累計漲幅仍有9.53% ，可說3月的狀況確實抵銷了前2個月的部分收益。

但全球市場表現更慘，劉麗茹表示，根據運用局統計的全球金融指標，國際市場如 MSCI 全球股票、MSCI 亞太股票、MSCI 新興市場股票，甚至是債券市場，無論是全球債券還是新興市場債券，在3月份單月都呈現大跌走勢，不但單月明顯回檔，甚至吃掉了1、2月的漲幅還不夠。

劉麗茹強調，勞動基金是長期投資者，市場不可能永遠平靜無波，短期也會面對波動震盪，目前長期平均收益率都還維持在雙位數以上。只要能夠掌握長期的投資趨勢，面對短線較大的震盪，反而是布局的好時機。

勞動基金的資金約4成為台幣資產，其中半數為現金跟債券，另外半數、約總資金的2成投資國內股市，但僅就這2成的台股投資，卻貢獻了2月單月超過半數的獲利。至於國外部位，大約佔了一半，包含債、股以及「另類投資」。

劉麗茹強調，國外部位雖然3月重挫，但還須同時考慮匯率問題，3月份台幣呈現貶值表現，雖然金融市場回吐較多，但若加上匯率因素，最後整體勞動基金績效如何評估，目前尚難預測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法