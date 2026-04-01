不想開耗油SUV 專家讚五款轎車「空間」優勢還更省錢

SUV並非總是最佳選擇，因為它們的維護成本可能很高，油耗通常比小型車輛高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕SUV有很多優點，空間寬敞，視野開闊，駕駛起來通常很舒適，但對於退休人士來說，SUV並非總是最佳選擇，因為它們的維護成本可能很高，油耗通常比小型車輛高，而且購買或租賃價格更高。

退休人士如果駕駛轎車，既可以省錢，又能享受優質舒適的駕駛體驗。Gobankingrates報導列出五款價格更實惠的汽車，正消費者的理想之選。

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1. Toyota Camry （2026）

2026年Camry是一款多功能中型轎車，它不僅空間寬敞，而且燃油經濟性優於SUV。綜合油耗為53英里/加侖，可以幫助退休人士節省燃油開支，尤其適合計劃長途旅行的人士。

2. Honda Accord （2026）

2026年本田Accord獲得了《Car and Driver》雜誌10分（滿分10分）的評價，並一直位列該雜誌的「十大車型」榜單。這款中型轎車擁有寬敞的內部空間以及豐富的車內收納空間。

這款車有混合動力版本，非常適合希望最大限度節省燃油並注重環保的退休人士，而且入門級LX車型的售價不到3萬美元，價格實惠。2026年Accord的燃油經濟性數據尚未公佈，但2025款非混合動力車型的綜合油耗為32英里/加侖，對於退休人士來說，這是一款可靠且經濟的選擇。

3. Honda Civic （2026）

2026年Civic是這份榜單中最便宜的車型，但它並沒有為了低價而犧牲品質。Edmunds網站給思域的評分為7.9分（滿分10分），特別讚揚了精準的操控、寬敞的乘坐空間、充裕的後備箱空間以及便捷易用的科技配置。這款小型轎車提供四種配置可選，其中包括一款綜合油耗為49英里/加侖的運動混合動力車型，與大多數SUV相比，它是一款高效節能且經濟的選擇。

4. Hyundai Sonata （2026）

2026年Sonata是一款空間寬敞的轎車，擁有寬敞的內部空間和充足的儲物空間。 Edmunds網站給它打了7.8分（滿分10分），並指出它提供了大量的乘客空間，非常適合想要旅行或帶孫輩外出遊玩的退休人士。Sonata混合動力車擁有令人印象深刻的51英里/加侖綜合油耗，可有效節省燃油開支。

5. Kia Soul （2025）

退休人士如果想要SUV的寬敞空間，但想稍微縮小一下尺寸，可以考慮2025年起亞Soul。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的數據，這款小型SUV擁有62.1立方英尺的貨物空間，其可折疊的後排座椅非常適合喜歡旅行且需要額外行李空間的退休人士。

該車可容納五人，並獲得了良好的整體評價。此外，其綜合油耗為30英里/加侖，比一些大型SUV更省油，而較低的建議零售價（MSRP）也使其成為經濟實惠的選擇。

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