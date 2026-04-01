退休領普通年金！7旬夫妻「吃碗60元麵」都成奢侈 悲揭晚年殘酷現實

日媒以真實案例揭示，即便領取「正常年金」，面對通膨、固定費用增加及突發支出，高齡家庭仍可能陷入生活困境。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對退休夫妻，每月合計領取年金約24萬日圓（約新台幣4.8萬元），與正常退休家庭差不多，然而，曾經認為「生活不成問題」的他們，如今月底錢包常只剩幾百日圓，連一碗300日圓（約新台幣60元）的蕎麥麵都成奢侈。這對夫妻的生活困境，揭示了高齡社會中的現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的小林誠一（化名）和妻子惠子（化名，68歲）住在埼玉縣一棟已有35年屋齡的公寓大樓裡。回顧自己的職業生涯，他們說「我們只是中產階級。」誠一在中型製造業工作，直到60歲退休；惠子則一邊撫養兩個孩子，一邊打多份零工。

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目前，這對夫婦每月共領取約24萬日圓（約新台幣4.8萬元）的退休金，這與官方公佈的夫婦標準退休金金額相近，誠一剛退休時樂觀地說 「有了這麼多錢，我們生活就不成問題了。」然而，現實遠比想像中殘酷得多。

誠一先生指出，近年來生活壓力不斷加劇，主要原因是物價上漲與各項固定支出的增加。他表示「生活費用不斷上漲，公寓管理費和修繕金也逐年增加，國民健康保險等費用也跟著升高。」每月固定支出近10萬日圓（約新台幣2萬元），剩餘資金只能勉強應付伙食費與水電費，有時月底錢包只剩幾百日圓。

在這樣緊縮的生活中，夫妻仍保留一些小確幸。誠一的最愛是蕎麥麵，每碗約300日圓（約新台幣60元）。對他而言，這不僅是食物，更是日常樂趣的象徵。但物價上漲讓這種微小享受也變得「奢侈」。

專家指出，即便領取「平均年金」，面對通膨、固定費用增加及突發支出，高齡家庭仍可能陷入生活困境。小林夫妻的案例，正是當前日本高齡社會中的縮影，也顯示該國現行年金制度與家庭實際支出之間存在落差。

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