京華城行賄定罪恐丟中工經營權 沈慶京急發聲嗆寶佳少主

威京集團主席沈慶京。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕京華城案上週四（3月26日）一審宣判，威京集團主席沈慶京因違背職務行賄、圖利等罪嫌被判10年有期徒刑，褫奪公權5年，併科罰金2000萬。宣判出爐後過了近1週，已表明會提出上訴的沈慶京，今天（4月1日）又針對行賄助京華城爭取容積一事發聲。

北院判決指出，沈慶京謀劃拆除京華城購物中心改建為京華廣場，賄絡柯文哲與應曉薇等人，達成不法獲取此案土地容積率目的。沈慶京因應曉薇多次陳情、施壓，力助京華城公司爭取容積率的行為，共計交付賄賂共5250萬元，當中包括於2017年至2019年自威京集團旗下中華工程公司以捐款名義，匯款至應曉薇實際掌控之華夏協會帳戶內共計600萬元的賄款。

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後續想與威京集團爭搶中工經營權的寶佳集團，透過旗下堡新投資公司痛批，沈慶京為助京華城爭取容積率，讓中工以捐款名義來行賄，此舉不但是嚴重的公器私用，更破壞中工信譽及眾多股東、員工的利益。堡新投資還說，沈慶京年紀大了，對重刑恐出現極端行為，應嚴防沈慶京指使中工在今年股東常會上踏法律紅線，包含非法剔除股東提名、阻撓報到或沒收投票權，甚或簽訂以犧牲中工公司權益為代價之相關契約。

對此，沈慶京今天傍晚在臉書發文指控，寶佳集團打著股東權益之名，藉京華城案尚未定讞，汙衊他和中工經營團隊名譽，以圖奪取經營權，「我過去考量林家宏（寶佳少主）先生年紀尚輕，與我兒子年紀相仿，即便林家宏在背後指揮搶奪經營權，我仍然未依律師建議對其提起誹謗告訴。然而，針對堡新公司就台北地院3月26日京華城案判決，指控我於民國106至108年間以中工捐款為名行賄，藉此助京華城爭取容積一事，我必須打破沉默，針對法律事實與對價關係提出嚴正澄清，不容社會公器遭有心人士惡意操弄。」

「關鍵時間點：106-108年並無陳情20％容積，何來行賄對價？法律上『行賄罪』的成立，核心在於金錢給付與特定職務行為之間具備『對價關係』。然而，翻開京華城案時間軸，106至108年中工進行公益捐款時，京華城公司根本尚未申請『20％容積獎勵』，在請求事項尚未存在的情況下，何來行賄對價？我自始至終反對京華城公司依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵。京華城自民國78年起即被市府要求捐地三成（2400坪），幾經折衝，雙方同意以京華城捐地2400坪來換取早先核准建照的『12萬284平方公尺樓地板面積保障』，此明載於80年2月13日之都市計畫並據以重新核發建照。然而，107年柯文哲市長任期的副市長林欽榮卻藉主持都委會時，未經討論便逕自刪除該保障，嚴重違反原都市計畫。」

「我一直主張市府應回復原有的樓地板保障，而非另行申請20％容積獎勵，否則京華城捐出的2400坪土地豈非白捐？房子竟然越蓋越少？京華城之陳情與行政訴訟，係針對107年林欽榮惡意刪除保障之作為，並非針對本次法院審理之110年『20％容積獎勵』。寶佳將中工長年持續的公益捐款，硬生生羅織為針對尚未存在的案件行賄，顯然是『先射箭再畫靶』的惡意指控。正義不應被扭曲，法律更不該成為商業鬥爭與行政霸凌的武器。」

沈慶京接著又打起悲情牌，「羈押11個月期間，我的身體受盡折磨，甚至出現全身發抖、無法進食之困境，但我堅持『寧可等死，絕不認罪說假話陷害他人』。我18歲時曾犯過錯，即便紀錄查不到，我也主動向檢察官坦承；但我沒做的事，死也不能承認。我在法庭上說過，『生有何歡，死有何懼！』期待司法機關與公務員應揚棄司法暴力和公權力暴力。正義不應被扭曲，法律更不該成為商業鬥爭與行政霸凌的武器。我會依法上訴，為清白與社會公義奮戰到底。」

「最後，我要強調，京華城案一審判決爭議甚多，全案將進入二審，現階段談論任何人的責任皆言之過早。從寶佳的新聞稿可以看出，特定人士打著股東權益之名，藉未定案之爭議汙衊中工經營團隊，以圖奪取經營權。中工公司一向遵循法令辦理事務，請各界與全體股東諒察，切勿受惡意言論誤導。」

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