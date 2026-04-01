習近平吃閉門羹！馬克宏決定不邀中國參加G7峰會 原因曝

七國集團（G7）輪值主席國法國，決定不邀請中國國家主席習近平參加6月舉行的G7高峰會。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕作為七國集團（G7）輪值主席國的法國，決定不邀請中國國家主席習近平參加6月舉行的G7高峰會。法國總統府將於5月1日宣布這項決定。

先前有報導稱，馬克宏總統曾考慮邀請習近平，但最終放棄了這個想法。正在日本訪問的馬克宏將於5月1日會見日本首相高市早苗。

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據法國總統府稱，他們決定邀請印度、韓國、巴西和肯亞參加定於6月15日至17日在法國東部城市埃維昂舉行的G7峰會。他們表示「不會邀請」中國。

關於邀請中國的問題，一家美國新聞社去年11月報導稱，馬克宏曾考慮邀請習近平。對此，日本政府向法國表達擔憂，並表示如果邀請中國，鑑於中國日益增長的海上擴張和經濟脅迫，可能無法就這些問題進行充分討論。

法國曾將糾正貿易失衡列為七國集團峰會的主要議題之一，並認為擁有巨額全球貿易順差的中國的參與至關重要。然而，由於日本的擔憂以及中國缺乏參與意願，法國決定這次不邀請中國，而是探索其他對話方式。

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