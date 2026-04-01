LINE疑爆盜帳風暴！網笑「門檻有夠低」專家揭這點才是關鍵

LINE疑爆大規模盜帳風暴，專家指出事件凸顯當前資安威脅已走向「低門檻」與「高自動化」攻擊模式。（截自LINE官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣LINE用戶帳號疑遭盜事件持續延燒，不少用戶在毫無操作情況下遭強制登出，帳號隨即被接管。專家從資安專業角度觀察，這波攻擊之所以能在短時間內快速擴散，關鍵不在單一漏洞本身，而在於其具備「低門檻」與「高自動化」兩大特性，讓攻擊得以規模化執行。

資安專家鄭加海指出，從資安角度來看，這起事件具備幾個關鍵特性，使其風險快速放大：

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1.不需誘騙使用者、攻擊門檻極低：

在技術門檻上，這類攻擊並不需要高深駭客能力，不同於過去需透過惡意程式或釣魚網站誘騙使用者，這次攻擊流程主要依賴既有機制運作，完全不依賴使用者點擊或誤操作。

2.可高度自動化：

「自動化能力」通常是災情快速擴大的另一核心因素。由於整個攻擊鏈可被程式化執行，攻擊者得以同時對大量門號進行掃描與測試，這也意味著受害者並非特定目標，而是被納入批次測試範圍的隨機用戶。一旦某些門號符合條件（例如語音信箱未設密碼或仍使用預設值），帳號便可能在極短時間內遭到接管。

3.利用「跨系統信任關係」：

此次事件凸顯出典型的「供應鏈式驗證弱點（Trust Chain Weakness）」，LINE在登入驗證流程中，信任電信業者提供的語音驗證機制作為身份確認的一環，但電信端的語音信箱安全設計，卻可能存在預設密碼未強制更改、遠端存取機制過於寬鬆等問題。當這條信任鏈中的任一環節出現漏洞，整體驗證機制便可能被繞過，使攻擊者無需直接入侵LINE系統，即可完成帳號接管。

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