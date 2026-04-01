「綠色和平」指控石油公司 趁中東衝突大發戰爭財

環保團體指控石油公司趁中東衝突大發戰爭財。圖為3月26日在德國城市蓋爾森基興的1座加油站拍攝的漲破紀錄的油價表。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）1日發布的1項委託進行的研究，自2月28日中東戰爭爆發以來，石油公司在歐盟（EU）國家每天賺取超過8000萬歐元（約台幣29.65億元）的「戰爭利潤」；若此獲利水準持續下去，預料石油公司光是3月份就能賺到約25億歐元（約台幣926.28億元）的額外營業利益。

該研究比對今年1、2月，與3月開戰後前3週的原油價格與加油站油價的差異，結果發現，加油站油價的漲幅，遠大於原油價格的漲幅；其中柴油的利潤又遠高於汽油。

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報告中指出，相較於戰前數月，石油公司賣柴油的超額利潤為每天7530萬歐元（約台幣27.88億元），賣汽油的超額利潤則是每天610萬歐元（約台幣2.26億元）。

報告還說，利潤擴大主要是在荷蘭、瑞典、丹麥、奧地利與德國等高購買力國家；德國的超額利潤為每天2380萬歐元（約台幣8.81億元），其次是法國的每天1160萬歐元（約台幣4.30億元）。

綠色和平法國分部呼籲歐洲各國政府對石油與天然氣公司的利潤課徵永久性附加稅，並將稅收所得用於降低能源費用與加速歐洲能源獨立。

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