LINE爆大規模盜帳為何特定電信戶成重災區？專家揭關鍵

資安專家指出，LINE此次爆發的盜帳災情，關鍵可能在於「信任鏈（Trust Chain）」出現斷裂所致。（截自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣疑爆發大規模LINE帳號遭盜事件，受害用戶表示多在無任何操作的情況下突然被強制登出，隨即失去帳號主控權。資安專家從目前社群回報與技術脈絡分析指出，這可能並非單純的個資外洩，而是一場針對電信系統弱點進行的「流程導向」批次攻擊。

根據目前的案例回報，受害者明顯集中於特定電信業者，其中以台灣大哥大用戶為主，且又以原台灣之星併入族群佔多數。

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資安專家鄭加海指出，這顯示攻擊者並非漫無目的地隨機嘗試，而是可能已掌握該電信語音信箱的「預設機制」，或其相對寬鬆的「遠端存取流程」。換言之，此次攻擊極可能是經過事前研究後所發動的「針對性批次攻擊」，而非單純的隨機事件。

他進一步指出，這波災情的關鍵可能在於「信任鏈（Trust Chain）」的斷裂。LINE選擇信任電信業者提供的語音驗證作為身份確認手段，然而電信端的語音信箱在安全設計上，卻存在預設密碼未強制變更、遠端存取缺乏多重驗證等「邊界弱點」。

資安專家指出，現代威脅型態已產生質變，駭客不再執著於強攻核心系統的銅牆鐵壁，而是轉向利用被信任的外部周邊機制繞道而行，這種「周邊信任風險」長期被使用者與企業低估。他建議使用者應立即採取以下行動自保：

1.優先處置語音信箱：若無使用需求，最直接的做法是停用語音信箱；若需保留，則務必「更改預設密碼」，避免留下公開的存取入口。

2.提高警覺感： 若在未操作的情況下收到「驗證碼簡訊」或「異常語音驗證電話」，這就是帳號正遭嘗試入侵的強烈信號。

3.啟用多重綁定：在LINE設定中完成Apple ID或Google帳號綁定，一旦手機門號驗證失效，這將是奪回帳號主控權的最後復原手段。

4.重新審視門號安全：此次事件證明，手機號碼並非絕對安全的身份標籤。使用者應意識到，數位服務中任何「未經設定」的功能，往往就是最危險的資安死角。

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