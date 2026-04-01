輝達不愧是AI「造王者」被看上的公司股價大飆升

〔財經頻道／綜合報導〕週二， Marvell Technology的股價一度飆升11%。截至目前，該股2026年已上漲12%，過去一年累計漲幅超過50%。美媒《商業內幕》報導，輝達再次證明，它是人工智慧公司的「造王者」。

Marvell股價週二飆漲主要歸功於輝達，這家人工智慧巨頭宣布向Marvell投資20億美元，Marvell也將透過策略合作加入其人工智慧生態系統。

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作為此次交易的一部分，Marvell將能夠將其產品與輝達的 AI系統連接起來。這意味著基於輝達架構的客戶將能夠使用Marvell的技術。對Marvell而言，這筆交易正值關鍵時刻，因為科技公司都在競相在這個快速成長的市場中保持競爭力。

輝達執行長黃仁勳表示：推理轉折點已經到來。代幣生成需求激增，全球都在競相構建人工智能工廠。我們與Marvell攜手合作，幫助客戶利用輝達的人工智能基礎設施生態系統，並擴展規模以構建專用人工智能計算。

這意味著來自輝達這樣的行業領導者的投資不僅僅是資金注入，它更是一種認證，有助於確立Marvell作為晶片製造商的地位。

輝達最近動作頻頻。2025年12月，該公司宣布向軟體公司Synopsys投資20億美元。一個月後，它又斥資20億美元買了CoreWeave的股票。

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