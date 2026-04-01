泰博科技勞資爭議未解 台聯：反對特定勞權團體、外勞操作糾紛

泰博科技爆發勞資爭議案，今（1）日上午召開記者會說明事件脈絡。（台聯黨提供）

〔記者陳治程／台北報導〕泰博科技近日爆發勞資爭議，董事長陳朝旺今指出移工向國外傳達不實訊息，導致歐美客戶暫緩下單，收益影響甚鉅；對此，台聯黨今（1）日再赴泰博公司，聲援被迫害的優良本土企業，不應讓特定勞團操作勞資爭議。

台聯黨主席周倪安表示，泰博事件並非勞資爭議，而是特定勞權團體勾結有心外勞、謀害本土企業的事件。他指出，外勞是簽訂契約拿到政府發給的「工作簽證」才能來台灣，是一種「特權」；外勞並非我國國民，未盡國民義務，適用國人的勞動相關法規本就不該與外勞一體適用。周倪安指出，執政黨受左派勞權團體嚴重誤導，導致法制過於偏頗，讓特定勞權團體及外勞得以操弄是非，傷害台灣與雇主。

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周倪安強調，泰博案猶如巨大案，都是特定勞權慣用手段的受害者，藉由勾引不肖外勞興訟成案，進而藉案宗在國際上廣發不實指控的黑函，造成產業在國際貿易上，必須疲於應付各國回函而造成出口困難，甚至受到外國買家制裁，疲於奔命解釋，也導致產商及國家信譽的巨大損失。

周倪安表示，無論是捷安特、泰博等台灣優良企業，現在正被特定勞權團體蓄意製造爭議，靠著引發外勞糾紛坐收漁翁之利，若不依照他們的意思就發動外勞啟動罷工，當企業損失難以止血，就會導致產業外移。我們要問的是，當公部門接到案子都還未詳查，也不願意相信外勞國家的駐台辦公室的調查報告，反而是被特定勞權團體牽著鼻子走，偏聽的作為，如此配叫做台灣人的公僕嗎？這樣的事件一再發生，相信到最後，最大的受害者就是要在這裡安身立命、照顧一家老少的廣大本土勞工，因為到時候老闆關廠熄燈他們也將失去工作和收入。

台聯黨秘書長王銘源說明，左派禍害台灣的後果，「汪英達們」正是罪魁禍首。他說，長年以來，那些特定勞權團體操作勞資爭議，甚至經營工會、安置中心和非營利仲介公司，靠著引發外勞糾紛來獲利，動機相當不單純。然而政府的勞動機關，或是所謂的性別平等會等單位，被他們牽著鼻子走，還成為迫害本土勞工以及雇主的幫兇。王銘源說，現在的執政官僚，就是欠缺「台灣優先」的意識，才會眼睜睜看著台灣人民受害還無動於衷，明明知道問題出在哪裡也不預防或是做出公正的處決，一味拿雇主開刀，台灣人真的這麼壞嗎？如果連公部門都不重視台灣企業、勞工和雇主，人民如何相信公部門會保護台灣？

台聯黨呼籲各縣市政府，正視特定勞團可能用蟑螂般的骯髒手段，假「人權」和「歧視」之名迫害本土產業與台灣家庭雇主的現象。同時台聯黨也呼籲經濟部、國發會、勞動部等中央部會，必須正視勞動法規的殘缺，如果勞動政策讓特定的「勞團蟑螂」一有空間就去勾結不肖外勞，只會逼迫本土產業不得不外移，到時候就是全體台灣人最大的不幸。

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