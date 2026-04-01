蝦皮購物助刑事局防詐 「蝦皮店到店」播防詐影片

刑事警察局長邱紹洲今日特別頒發感謝狀，肯定蝦皮購物發揮企業社會責任，協助防詐。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商蝦皮購物今日指出，該公司攜手內政部警政署刑事警察局共同防詐，自今年1月起，投入全台2792間「蝦皮店到店」門市電視看板資源，統計至3月底，播送刑事局防詐宣導影片超過9000萬次。

今日，刑事警察局長邱紹洲今日特別頒發感謝狀，肯定蝦皮購物發揮企業社會責任，善用深入鄰里的門市據點，將識詐資訊傳遞至社區。

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刑事局長邱紹洲表示，蝦皮購物在打擊詐欺犯罪上展現積極作為，透過企業資源與政府合作，發揮「1+1>2」的加乘效果，為公私協力樹立良好示範。透過此次合作，蝦皮店到店門市每3至5分鐘輪播反詐影片，使民眾於取貨期間接收識詐訊息，展現企業通路與政府防詐工作結合的實際效益。

此次雙方合作橫跨春節期間與開學季，精準投放高財損假投資詐騙，及針對網購族群年輕化趨勢，投放「拒當詐欺車手」宣導影片，避免年輕人遭受高薪誘惑而淪為犯罪工具。

除了協助宣導外，蝦皮購物自2023年起編制逾150人專責團隊，持續推動防詐與交易安全相關工作，並在警政署刑事警察局指導下，與跨政府單位及業界共同建立防詐機制，透過技術開發與資源投入，強化平台安全防護能量。

蝦皮購物台灣總經理李毓晨表示，平台持續投入技術開發資源，運用科技落實賣家三階段實名認證、系統偵測攔截與人工複查、跨界雙向聯防機制等多項關鍵工程，並導入AI風控技術，將整體防詐精準度提升達16倍。

李毓晨強調，單一平台的力量有限，唯有跨界協作才能共建更完善的防詐網絡。蝦皮購物透過與刑事局、數發部、高檢署及LINE等單位合作建立雙向聯防機制，於接獲情資後立即處置可疑帳號，並主動通報系統偵測之異常帳號與金流，提升情資交換效率並完善跨平台防詐體系。

隨著詐欺手法日益複雜多變，跨部門與跨領域協作已成為防詐工作的關鍵，持續強化社會安全防線。刑事局呼籲，民眾儘量多瞭解最新詐騙手法，包括近期盛行的假投資、假交友詐騙，有疑慮請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或上165打詐儀錶板（165dashboard.tw）查詢。

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