三商電：各類ATM汰換進入高峰 挹注營運

三商電今日舉辦線上法說會。（擷取自簡報）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠三商電（2427）執行副總陳文祝今日表示，今年旗下金融、非金融兩大事業陸續接獲專案，將在明後年陸續挹注營運，不過因過往專案也陸續收尾，轉為維護服務，看今年整體營收將較去年下滑，不過毛利率有望提升。

三商電的金融服務以ATM硬體為主，陳文祝表示，去年金融事業的整體銷售提升，也帶動毛利率表現。展望今年，RATM仍維持高峰期，加上近2年進入ATM換機潮，11年以上機種在今明年會淘汰2370台、今年約有1150台左右，9-10年機種會汰換4812台、今年約有2400台，加上超商增加、總ATM數量提升，挹注三商電營運。

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此外，因ATM的市場競爭者逐漸減少，因此未來3年在營收、毛利率、單價都會較好，有望勝過去年。

陳文祝也說，三商電持續拓展金融業務的軟硬體整合服務，端末自動櫃員金庫已經打入1家客戶，安裝超過100台，未來將持續增加。看好現在金融業的大金庫需求減少，自動櫃員金庫有望成為各分行所需，利於三商電；自動發摺機也備受客戶青睞。

展望未來，金管會持續推進打詐政策，提升軟體導入，因此三商電的AI DVR辨識車手解決方案，以及應用於預防人投入提款的生物辨識（指靜脈）解決方案有望擴大推展。

在非金融業務方面，三商電指出，除既有就案陸續進入維護期外，也陸續取得台鐵的自動驗票閘門系統更新、萬大線自動閘門建置，以及消防署「資通訊設備多重異地備援中程計畫」等3項專案，警用無線電專案、台電專案等新建置案，將陸續挹注營收，過去的大型專案維護收入則將超過10億元；儘管新專案明後年才進帳，導致今年營收滑落，不過毛利率將會轉佳。

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