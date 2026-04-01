LINE疑爆盜帳關鍵曝光！專家警示：「過度信任電信驗證」恐成破口

LINE疑爆出大規模盜用災情，專家示警電信業者的語音信箱機制恐成了資安後門。（截自LINE官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期LINE在台推出月費新台幣165元的「LINE Premium」訂閱制服務，原已引發用戶熱議，未料隨即爆發帳號盜用事件，更引來不少網友質疑「這樣還敢收費？」。

然而在資安專家眼中，此次事件的關鍵並非單純的釣魚攻擊或惡意程式入侵，而可能是源於「跨系統信任關係」所產生的漏洞。其核心在於LINE對電信端驗證機制的高度信任，卻忽略了電信語音信箱安全性不足的問題，最終形成所謂的「供應鏈式驗證弱點（Trust Chain Weakness）」。

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自昨（31）日晚間起，不少網友在Threads反映，帳號在毫無預警的情況下遭強制登出，且無法重新登入，聊天紀錄與群組也疑似瞬間消失。多位受害者指出，事發當下並未進行任何登入或重綁操作，卻突然收到LINE驗證碼簡訊，短短幾分鐘內帳號即被登出，好友名單與對話紀錄全數清空，即使透過客服協助取回帳號，過往資料仍無法復原。

網友指出，整個過程中用戶未曾點擊可疑連結或外洩驗證碼，卻仍遭強制接管，目前受害者多集中於台灣大哥大用戶，尤其以原台灣之星併入族群為大宗。

對此，LINE官方表示已啟動調查，並持續加強平台安全監控。若帳號不幸遭盜，用戶可聯繫LINE客服團隊協助處理；若帳號曾綁定Apple或Google帳號，找回原帳號的機會較高；反之，若未綁定相關帳號，客服僅能協助用戶重新建立新帳號，並將既有購買的付費內容轉移至新帳號中。

資安專家鄭加海指出，從受害者普遍描述來看，多數人在未進行任何操作的情況下突然被強制登出，隨後帳號遭接管，好友名單與群組紀錄幾乎全數消失，整起事件實際上是一種「帳號接管（Account Takeover）」攻擊。

本質上，此次事件恐源於LINE對電信業者驗證機制的信任，但電信端語音信箱的安全性不足，進而形成典型的「供應鏈式驗證弱點（Trust Chain Weakness）」。

在正常登入流程中，使用者以手機號碼登入LINE時，系統會先發送簡訊驗證碼；若未完成驗證，則可能改以語音通話播報驗證碼。

然而，一旦使用者未接聽電話，驗證碼便會被轉存至電信商的語音信箱。攻擊者正是利用這一機制，繞過常見的「簡訊驗證」，轉而從平時幾乎不被使用的語音信箱切入；這項近乎被忽視的「殭屍功能」，反而成為駭客入侵的資安後門，透過較少人留意的「語音驗證機制」完成帳號接管。

由於多數用戶的語音信箱仍沿用未更改的預設密碼，攻擊者只需透過遠端語音信箱功能，輸入門號並嘗試常見密碼，即可能直接存取語音內容、取得驗證碼，最終完成登入並奪取帳號控制權。

資安專家也提醒，用戶應及時更改語音信箱密碼，並啟用多重驗證（MFA）或綁定可靠帳號，以降低帳號被接管的風險。同時，業者也應檢視跨系統信任鏈安全，避免類似事件再度發生。

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