勞團突襲總統府 轟賴政府偏向資本家不顧勞工勞休金困境

勞團要求提高新制勞退雇主提撥率，今（1）日至總統府前突襲抗爭。（桃市產總提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕​勞退新制實施已滿20年，但6%的雇主提撥率卻未見絲毫提升，勞團積極推動提高勞退新制雇主提撥率，今（1）日更至總統府前突襲抗爭，桃園市產業總工會要求總統賴清德出來討論勞工退休金改革，不要只顧著解決資本家朋友經營企業的「五缺」，卻無視勞工缺加薪、缺休息、缺退休金、缺工會、缺一個尊嚴對待。

桃園市產業總工會在會後發布「總統府行動後聲明」，表示今日之所以會突襲式拉白布條抗議，是因為自賴總統上任以來，工會已經召開數場抗爭記者會，但只見總統賴清德持續右傾、毫不在意勞工，對20年不變的退休政策沒有回應，卻對資本家與企業的要求「盡數收下」。

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桃產總質疑，自勞退新制實施至今，雇主提繳率就是6%沒變，但勞工領取勞退新制退休金每月平均僅6000多元，政府不斷宣稱勞動基金投資績效好，新制投資收益平均每個人可分紅5萬，但宣稱的5萬元是「平均」，實際上低薪勞工根本拿不到這麼多，就算真有勞工基金收益5萬元，60歲開始請領分成平均餘命24年，每個月退休金也就多拿174元而已。

桃市產總自嘲，勞工持續喊話1小時，賴總統仍不願意派人出面回應，甚至阻擋抗議勞工向總統府前進，已有4個成員被保護管束。揚言未來一定會繼續行動，擴大串連更多領域的工會與基層團體，將抗爭升級升高，直到賴清德政府面對基層勞工的退休保障。

對於今日勞團的抗爭及訴求，勞動部稍晚回應表示，另新制勞退自94年開辦迄今僅20年，目前符合提繳年資15年得申領月退休金的勞工，其個人退休金專戶累積的本金相對較少；若是勞工持續工作，可以繼續累積退休金，並可享有不低於最低保證收益之穩健收益。「勞退新制」對勞工退休金的保障，未來的效應會更為明顯。

對於勞團要求提高勞退新制雇主提繳率，勞動部表示，因涉及勞工退休金制度的變革，勞動部將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

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