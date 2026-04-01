遭疑「假減產、真哄抬價格」 台塑化駁斥並未減量供應

遭疑「假減產、真哄抬價格」，台塑化駁斥3月並未減量供應。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對今早遭民意代表質疑，台塑化（6505）「假減產、真哄抬價格」，台塑化下午發出聲明稿，表示3月下旬雖關停烯烴三廠，但對下游客戶並未減量供應，願配合法務部調查，還原事實真相，並嚴正譴責不實言論。

台塑化表示，烯烴事業部輕油裂解廠主要是生產「台塑麥寮園區內工廠」所需石化基本原料（乙烯、丙烯）後，提供予中游廠商製成塑膠料後，再給下游加工廠製成塑膠包材。而由於乙烯需求逐年下降，從2021年293萬噸降至2025年191萬噸，去年9月關停烯烴一廠，維持兩套乙烯廠運轉。

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直到今年2月28日美伊衝突爆發，荷姆茲海峽運輸受阻，導致原定於3月到貨的原料輕油交運受阻，因原料有短缺之虞，台塑化3月9日已發佈不可抗力事件（Force majeure），經供貨商3月16日確認13.4萬噸輕油無法交運，被迫3月24日再關停烯烴三廠，僅維持一套乙烯廠運轉，雖然乙烯減產10%，但台塑化未減量供應下游3月的需求量。

台塑化強調，並無民意代表所述「假減產、真哄抬價格」情事，更願配合法務部調查，還原事實真相，並嚴正譴責不實言論，以避免對社會造成動盪不安。

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