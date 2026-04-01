川習會前置作業生變！美貿易代表葛里爾：美官員不提前赴北京

川習會將於5月14至15日舉行，美國貿易代葛里爾表示，川普政府內閣官員將打破慣例，不在峰會舉行前飛往北京與中國對等官員先行討論可能議題。這與白宮發言人前1日的說法大相逕庭。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，川習會將於5月14日至15日舉行，美國貿易代表葛里爾表示，川普政府內閣官員將打破慣例，不在峰會舉行前飛往北京與中國對等官員先行討論可能議題。這與白宮發言人前1日的說法大相逕庭。

葛里爾3月31日接受彭博電視台訪問，被問及是否在川習會舉行前與中國對等官員會面時表示：「我認為我們不需要這麼做。」不過，白宮新聞秘書李威特前1日表示：「我預計內閣官員將提前飛往中國，這是我們通常的作法。」

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李威特上周宣布，川普將於5月14日至15日訪問中國。這次峰會原訂3月31日至4月2日舉行，但因美國和以色列對伊朗的戰爭仍在持續，訪問被延後，北京當局尚未正式宣布峰會時間。

目前還不確定川普政府是否會有官員在川習會舉行前飛往北京，因為美國國防部長和國務卿等重要內閣成員通常會提前飛往北京，討論涉及最高領導人的關鍵議題。

目前沒有跡象顯示，美國國防部長赫格塞斯打算進行此次訪問。一向是對中鷹派的美國國務卿魯比歐，自2020年以來一直遭到北京制裁，這引發了外界對他是否訪問北京的疑問。北京當局已暗示將採取彈性，指上述制裁未必會阻止他入境參與正式峰會。美國國務院發言人表示，目前並無魯比歐可能訪中的任何消息可奉告。

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