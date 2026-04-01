154萬受益人看過來 0056宣布季配息1元、4月22日前卡位

0056宣布季配息1元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕超過154萬受益人看過來，元大高股息（0056）宣布今年第二季配息公告為1元，未來將在4月21日第二階段公告確定配息金額，4月23日除息，想參與配息的投資人，最晚在4月22日前買進並持有，配息發放日則在5月14日。

0056連續配息紀錄將進入第16年，截至今年3月31日為止，元大投信官網顯示，0056帳上包含股息收入的可分配收益4.57元、包含資本利得的資本平準金7.37元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

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元大高股息ETF研究團隊指出，2025年上市櫃獲利改寫歷史新高，持續帶動企業股利政策普遍正向，相對於受市場評價面影響的資本利得，現金股息無疑是高度可預期的重要收益來源之一，截至3月底，0056多檔電腦及周邊設備、電子代工、金融等成分股，去年獲利與董事會決議現金股利金額均創新高，將持續挹注帳上可分配收益，有助未來配息能力。

元大投信也提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

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