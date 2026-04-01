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科技零售業大手筆承租敦北逾4千坪辦公室 寫下近3年最大宗

2026/04/01 16:25

科技業搬遷動能最強勁，在2024至2026年期間已累積承租2.1萬坪。（記者徐義平攝）科技業搬遷動能最強勁，在2024至2026年期間已累積承租2.1萬坪。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕企業辦公室升級需求仍在，尤其第一季台北市單筆700坪以上的大面積租賃占比高達8成，且敦北商圈甚至出現一筆科技零售業一口氣承租逾4千坪的辦公室租賃案，寫下近3年科技業單筆租賃面積最大紀錄。

仲量聯行商業不動產資深副總經理游淑芬指出，AI、科技業持續蓬勃發展，也加速辦公室空間升級需求。

根據仲量聯行統計，第一季台北市A級辦公室租賃市場去化逾1.4萬坪、年增幅約6%，其中又以科技業搬遷動能最強勁，尤其鎖定屋齡5年內的辦公大樓，在2024至2026年期間已累積承租2.1萬坪，占整體租賃搬遷面積約25%。

至於，第一季北市辦公室租賃市場空置率約6.4%、季減約0.4個百分點，平均租金、每月每坪約3271元、季增0.39%。

仲量聯行指出，展望未來辦公室租賃市場供給量，今年大台北預計近8.6萬坪新增量體進入供給端，其中將近5成為自用需求，因此，真正釋出到供給端、約3萬多坪，預期空置率不會大幅上升、但整體租金漲勢則趨緩。

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