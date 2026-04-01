上市公司去年稅前大賺5.42兆元 獲利成長者占比42％ 僅三產業衰退

證交所統計去年整體上市公司稅前大賺5.42兆元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所表示，統計本國上市公司及第一上市公司去年度財務報告，去年整體上市公司營收47兆6494億元，較2024年增加5兆7951億元，增幅13.85%；去年度稅前淨利5兆4261億元，較2024年度增加5358億元，增幅10.96%。上市公司營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利之上市公司計835家，約占78%，另較前一年同期成長者計454家，約占42%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業則受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。

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獲利衰退產業主要為航運業、水泥業及電機機械業。航運業受美國關稅政策與地緣政治風險影響，加上基期較高，獲利衰退。水泥工業因認列子公司災害損失，致獲利衰退。電機機械業則因認列訴訟賠償之損失，致獲利衰退。

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