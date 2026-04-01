友達技術長廖唯倫 榮獲「傑出人士貢獻獎」

友達技術長廖唯倫榮獲「傑出人士貢獻獎」（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕2026年顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards）名單公布，友達（2409）技術長廖唯倫長期投入先進顯示研發與技術商品化推進，並串聯產學研資源、深化跨域應用與永續轉型，對台灣顯示產業發展貢獻卓著，榮獲本屆「傑出人士貢獻獎」殊榮。

廖唯倫深耕顯示器產業二十餘年，身為友達技術長，他帶領團隊深耕技術創新與垂直整合跨域應用，打造公司在智慧顯示產業的標竿地位；於近年推動轉型布局Micro LED、Beyond-Display等先進技術新興應用，橫跨AI、CPO、半導體、智慧醫療、車載移動、零售等領域，並推進高附加價值之先進技術與創新應用，如：透明顯示、浮空影像，打造低碳智慧顯示高價值，助攻友達於「Display顯示科技」、「Mobility Solutions智慧移動」、「Vertical Solutions垂直場域」三大永續營運支柱之擴展。

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廖唯倫亦績極投入產業公共事務，現任 TPSA 理事長與台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）副理事長。他帶領TPSA串接政策資源，橫向連結供應鏈對接新興應用創新技術，並助力系統性的減碳目標及路徑導入，促進產業數位升級與ESG轉型；縱向跨域整合應用商機，建構產業國際標準、培育專業人才、強化生態系建構，以落實創新永續發展。他亦協助協會業者接軌國際，促進國內外組織及場域互惠交流，加速智慧顯示新興技術跨域應用商轉，積極型塑台灣智慧顯示生態體系的整體競爭力。

面向未來，廖唯倫將持續帶領友達團隊深化低碳智慧顯示、先進顯示與跨域整合應用，加速關鍵技術落地與擴散；並延續與產業夥伴協作，從人才培育、低碳轉型、國際接軌到供應鏈韌性等面向，推進智慧顯示生態系升級，強化台灣顯示產業的永續競爭力。

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