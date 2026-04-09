千金股解密—致茂2360

致茂在今年1月晉升至千金股行列。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體量測儀器大廠致茂電子（2360）是全球精密電子檢測儀器與自動化量測系統供應商。主要受惠於AI伺服器電源測試、高效能運算（HPC）晶片測試需求旺盛，加上車用系統級測試（SLT）與先進封裝檢測設備出貨強勁。

千金股小檔案 股名 代號 致茂 2360 資本額 42.52億元 主要業務 精密電子量測儀器、自動化量測系統 產業利基 受惠AI伺服器、高功率電源與半導體測試需求爆發，也是輝達指定合作夥伴 2025年EPS 27.2元 2024年EPS 12.49元 2023年EPS 9.45元

致茂在今年1月晉升至千金股之列。2025年交出歷史新高的營收與獲利成績，合併營收達283.1億元，年增31.04%，創下新高，全年累計稅後淨利為117億元，再創歷史新高，較2024年增長122%，並繳出EPS 27.7元完美成績單。

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致茂身為輝達（NVIDIA）長期的策略測試夥伴，隨著輝達高效能GPU需求大增，AI伺服器建置加速，對電源品質與穩定性的要求也顯著提高，進一步推升相關測試設備需求。致茂因在高功率電源測試領域具備技術優勢，成為供應鏈中不可或缺的一環。

致茂法說會指出，有信心今年營收可維持雙位數成長，成長主軸仍圍繞在電力電子量測及半導體/Photonics 測試兩大事業體，可望續拚新高。展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU（圖形處理器）與ASIC（特殊積體電路晶片）專案，可望從下半年進入量產，進一步支撐SLT handler以及量測設備業務成長。公司亦規劃提升交期與技術能力，以因應新架構產品導入及客戶擴張需求，整體營運前景維持正向。

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對致茂做出2026年EPS預估，中位數由29.32元上修至31.97元，其中最高估值37.62元，最低估值25.33元，預估目標價為1525元。

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