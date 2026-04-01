無薪假減少152人僅3687人實施 尚無業者表達受中東戰事影響

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，有70.9%的企業適用僱用安定措施，近8成（79%）、2914名員工可申請薪資差額補貼。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（1）日公布雇雙方協商減少工時統計，共261家、3687人實施，較上期（3月16日）公布的240家、3839人，本次家數增加21家，人數減少152人。雖然3月金融市場再度因美伊戰爭等因素而劇烈震盪，但此次調查，受美國關稅影響的事業單月較上期減少120人，僅200家、2684人，目前尚未有事業單位表達受到中東戰事影響。

勞動部分析，本期3687人實施，主要仍集中在製造業，人數達3365人，但較上一期減少了110人，因1家化學工業業者訂單回穩，約100多人提前終止實施，總計本期有12家業者在屆期後未再通報或提前終止，共有412人恢復原本勞動條件。

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勞動部表示，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.9%的企業（185家）屬於適用僱用安定措施的產業，近8成（79%）、2914名員工可申請薪資差額補貼。

勞動部強調，因應國際情勢，持續推動9個行業辦理僱用安定措施，辦理期間已延長至115年7月31日，包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9個行業員工，與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%，協助減班休息勞工穩定就業，並鼓勵結合減班休息勞工再充電計畫參加訓練，可合併請領薪資差額補貼與訓練津貼，支持勞工在此期間增進工作職能。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

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