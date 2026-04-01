中東戰事推升鋼材需求 中鋼集團3月出貨量90.7萬噸

中鋼集團3月出貨量略優於預期。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼集團公布3月出貨量，中鋼（2002）與中龍今年3月集團出貨90.7萬噸，略多優於目標2千噸，主要是內銷市場有補庫存需求，但外銷因中東戰事，部分外銷船運停滯，而有下滑；近期亞洲各大鋼廠相繼調漲鋼價，中鋼預估未來鋼材需求持續攀升。

中鋼指出，3月份中鋼出貨66.8萬噸，較目標67.5萬噸少0.7萬噸;中龍出貨23.9萬噸，較目標23萬噸多0.9萬噸。中鋼說明，出貨落差主要是內銷增加，但外銷減少。其中，內銷因為進口料減少，市場庫存偏低，出現補庫需求，3月內銷出貨量較預期增加6.1萬噸，集團內銷出貨合計59.3萬噸。但外銷方面也受到中東戰事衝擊，部分外銷船運停滯，外銷出貨合計31.4萬噸，較目標少約5.9萬噸。

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整體而言，因3月工作日數較多，加上鋼價築底回升，以及季節性因素讓用鋼需求回歸正常，中鋼集團3月出貨90.7萬噸，較上月77.8萬噸多12.9萬噸。

中鋼也說，因歐美市場用鋼需求持續增長，中國政府落實鋼材出口管制，加上中東戰火，推升各項成本，亞洲各大鋼廠相繼調漲鋼價，預估未來鋼材需求將持續攀升。

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