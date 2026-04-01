瑞銀點名12檔科技潛力股 看好亞馬遜AI成長動能

瑞銀點名12檔科技潛力股，其中看好亞馬遜AI成長動能。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀（UBS）最新報告指出，對於尋求布局科技板塊的投資人而言，當前市場仍存在多項具吸引力的投資機會，並從科技、媒體與電信（TMT）領域中，精選出12檔「高度確信（high conviction）」的個股，認為這些公司未來成長性強。

《MarketWatch》報導，瑞銀精選出的12檔科技潛力股分別為，亞馬遜（Amazon）、Palantir、JFrog、Twilio、Accenture、Netflix、American Tower、Global Business Travel Group、Mastercard、Global-E Online、Entegris以及Arista Networks等12家公司。

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其中，亞馬遜是瑞銀特別看好的標的之一。儘管亞馬遜股價今年以來已經下跌約10%，主要原因是市場尚未完全認可亞馬遜在人工智慧領域的優勢。瑞銀分析師史蒂芬・朱（Stephen Ju）認為，亞馬遜正處於「蓄勢待發」的階段，尚未完全反映AI基礎建設投資帶來的效益。

史蒂芬・朱指出，亞馬遜今年資本支出預計高達2000億美元（約新台幣6.3兆元），其中大約1500億美元（約新台幣4.7兆元）將投入AWS雲端業務，預料將有助AWS的營收成長明顯加快。

史蒂芬・朱預估，AWS今年營收增幅可達38%，明顯高於去年的20%，也比市場預期的25%左右還要好。

此外，史蒂芬・朱也看好亞馬遜在衛星業務、體育內容授權以及即日配送等領域的發展潛力。

而在大型軟體公司中，瑞銀最看好的是軟體巨頭Palantir。瑞銀分析師卡爾・凱爾斯特德（Karl Keirstead）認為，Palantir同時受惠於人工智慧與數據2大趨勢，且作為基礎設施供應商，相較於傳統SaaS企業，更能抵禦AI帶來的產業衝擊。

至於中小型軟體公司方面，DevOps平台業者JFrog表現受到青睞。瑞銀分析師拉迪・蘇爾坦（Radi Sultan）表示，儘管市場對AI帶來的潛在風險有所疑慮，但JFrog股價其實已經先跌（近3個月跌了25%），某種程度反映了這些風險。此外，公司客戶與合作夥伴目前也沒有明顯想換平台的跡象，加上其Artifactory產品持續擴大採用，有助支撐未來成長。

另外，雲通信平台Twilio也被看好。瑞銀認為，隨著越來越多公司把AI導入實際應用，Twilio提供的通訊工具變得很重要。且Twilio採用「用多少付多少」的收費方式，比起傳統訂閱制更有彈性，也是一大優勢。

從整體來看來看，瑞銀認為這上述12家公司都能受惠AI和數據發展，未來還有成長空間。

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