房市買氣進入築底期 Q1六都移轉量僅年減2％

今年房市買氣可能進入量價皆盤整的築底期。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季六都買賣移轉棟數合計約4.7萬棟、年減約2%，房產業者指出，2024年9月中，央行祭出第七波信用管制以來，六都建物買賣移轉棟數直接出現雙位數的年減幅，但今年第一季整體買氣未再破底，甚至有進入築底期的跡象。

根據六都地政局最新發布的3月買賣移轉棟數，台北市、新北市、以及台南市相較去年同期，呈現年增情形，又以台南市最大、年增幅約18%，而桃園市、台中市以及高雄市則呈現年減，以台中市衰退最明顯、年減幅達19%。

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房市氛圍轉友善

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第一季買賣移轉棟數移轉已經與去年同期相近，在市場逐漸習慣房貸管控的狀況，後續要再出現年減幅雙位數以上的機會並不高。

若以區域來看，仍是雙北地區表現相對穩健，至於，過去房價飆漲區域明顯表現稍微疲弱，不過觀察近期市場反應，在央行3月理監事會議針對第二戶房貸微放寬後，已明顯感受到年後的遞延買氣有回籠跡象，雖然不至於推升房價，但市場似乎解讀政策對於房市已經有略為友善的氛圍。

曾敬德指出，觀察今年房市大概不脫幾個議題，包括房貸、油價與通膨、台股、政策等，而去年是量縮價盤整，到今年可能進入量價皆盤整的築底期間，短期內房市走向還是要看建商的態度，尤其是供給量較大的區域，房價是否有比較明顯的變化。

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