遭質疑「假減產、真哄抬價格」台塑怒澄清：足額供料、吸收價差 譴責不實言論

遭質疑「假減產、真哄抬價格」，台塑怒澄清足額供料、吸收價差，譴責不實言論。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期美伊戰爭持續，中東原油、輕油及天然氣等上游原料供應中斷，造成原油、輕油及乙烯價格大幅上漲，爆發「塑膠袋之亂」，今日立委質詢時指稱台塑對塑膠袋原料聚乙烯（PE）有「假減產、真哄抬價格」情事，台塑下午怒發澄清稿，表示3月不僅足額供料、更吸收價差，願配合法務部調查，還原事實真相，並嚴正譴責不實言論，以避免對社會造成動盪不安。

台塑表示，公司一向重視國內民生物資供應之穩定，針對今年3月國內聚乙烯客戶的購料需求，根據過去一年月平均購買實績，採取百分百足額供料，為避免下游客戶伺機搶購囤積聚乙烯，3月分為三階段供應，第一週供應50%、第二週供應25%、第三週供應25%。

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台塑也說，3月實際供應國內客戶聚乙烯產品達2萬0194噸，較過去一年客戶月平均購買實績1萬6897噸、增加3297噸外，也較今年1、2月國內月平均銷售量1萬7621噸，增加2573噸，顯示台塑3月對於國內客戶仍足額供料，並無減量供應及囤積的情事。

至於3月聚乙烯（PE）銷售價格，因3月中油乙烯合約價格依計價公式於3月26日才得知由2月每噸792美元上漲至3月每噸1155美元，每噸價格大增363美元，台塑配合乙烯成本上漲幅度（+46%），雖分階段調整售價（第一週未調整價格、第二週每公斤上漲10.5元、第三週每公斤上漲6元），3月平均售價每公斤漲幅僅6.75元，折合每噸僅上漲210美元，對比原料乙烯漲幅每噸達363美元，每噸尚不足153美元，價差均由台塑自行吸收，以減輕對國內民生物資價格衝擊。

台塑強調，公司並無民意代表所述「假減產、真哄抬價格」的情事，願配合法務部調查，還原事實真相，並嚴正譴責不實言論，以避免對社會造成動盪不安。

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