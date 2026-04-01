金價暴跌是「假摔」? 後市將再破紀錄 渣打「這句話」點關鍵

近期金價大幅下挫，避險資產地位受到質疑，但渣打銀行認為，跌勢不改黃金長期上行邏輯。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期金價重挫約12%，市場一度質疑其避險光環是否褪色，但渣打銀行認為，這並非黃金邏輯的崩解，而是一次典型的超賣修正，而短期壓力主要來自流動性拋售與降息預期降溫，並未動搖黃金的長期上行基礎，隨著市場情緒修復，金價有望在數月內反彈，重新挑戰歷史高點。

渣打銀行大宗商品研究全球主管Suki Cooper在《金融時報》專欄中指出，當前金價下跌的核心原因，是市場動盪時投資人對流動性的需求上升。在股市下跌與保證金壓力增加的情況下，黃金因具備變現能力，反而成為被優先拋售的資產之一，導致價格在危機初期出現「反常下跌」。

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歷史經驗顯示，這類由流動性驅動的修正通常只會持續數週。一旦市場壓力緩解，資金往往回流黃金，但倘若危機延續，修復期則可能拉長。這點從全球金融危機期間，金價花費逾4個月才完全收復跌幅的例子可做為參考。

本輪跌幅之所以顯得更劇烈，與今年1月金價剛創歷史新高密切相關。當時市場部位高度擁擠，追蹤黃金的交易所交易產品（ETP）資金湧入，使黃金在市場波動時成為首要的變現標的。技術面上，金價從極度超買迅速轉為極度超賣，修復空間自然隨之打開。

渣打認為，就短期而言，金價走勢重新與利率預期高度連動。隨著市場對聯準會降息的預期降溫，持有無息資產的機會成本上升，對金價形成壓力。同時，ETP資金出現明顯贖回，3月淨流出規模可能創下2022年以來最大，顯示市場由結構性配置轉向情緒主導，但贖回速度已開始放緩；這意味著，過度擁擠的多頭部位已基本出清。

在央行層面，儘管全球購金量自高點回落，但整體需求依然強勁。去年各國央行淨購金約863噸，雖低於前一年的千噸規模，但以美元計價仍創新高，顯示長期配置需求未變。

更重要的是，多項支撐金價的結構性因素仍未被市場充分定價，首先是經濟衰退風險，歷史數據顯示，黃金在衰退期間平均漲幅約達15%；其次是滯脹壓力，即使地緣衝突緩解，油價仍可能維持高位，推升通膨預期，進一步強化黃金作為價值儲藏工具的吸引力。

技術面上，自2023年10月以來，金價始終守住200日均線，顯示長期趨勢仍未遭到破壞。

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