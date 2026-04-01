超萌貓型觀光⼯廠投產 搶攻逾百億貓食商機

由「愛貓⼀⽣」打造的全台⾸座「貓型觀光⼯廠」落腳屏東，結合製造、觀光與品牌體驗，今天舉⾏開幕典禮，並規劃於2027年開放觀光，成為台灣寵物產業升級的指標性觀光工廠。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕由「愛貓⼀⽣」打造的全台⾸座「貓型觀光⼯廠」落腳屏東，結合製造、觀光與品牌體驗，今天舉⾏開幕典禮，並規劃於2027年開放觀光，成為台灣寵物產業升級的指標性觀光工廠。

「愛貓⼯廠」由隆順漁業集團總經理王志遠與泰山前董事長詹岳霖共同投資，結合隆順漁業全球⽔產供應鏈與食品研發技術，切入快速成長的寵物食品市場。

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由遠洋漁業跨入貓食市場的「愛貓⼀⽣」董事長王志遠表⽰，貓食業者是隆順的大客戶，過去一直有賣原料給泰國的寵物品牌及雀巢、瑪氏等品牌，提供鮪魚、鱈魚、蝦子等副產品給寵物食品業者加工製成罐頭或凍乾。

貓型觀光工廠今天開幕，匯集產官學界重要代表出席，包括農業部部長陳駿季（左3）、屏東縣長周春⽶（左2）等中央與地⽅⾸長到場⽀持，展現跨領域整合實⼒。（記者楊雅民攝）

他並指出，觀察到歐美人口成長遲緩，客戶開始轉移到寵物食品市場，帶動寵物食品市場持續增長，全球貓食市場已超過8000億元，甚至逼近1兆台幣，集團才決定投入研究貓食市場。

王志遠強調，愛貓⼯廠不只是⽣產基地，更是品牌與消費者連結的重要場域，希望透過透明製程與體驗設計，讓飼主建⽴對產品的信任，進⼀步提升台灣寵物產業的價值。

「貓型觀光⼯廠」在空間規劃上，⼯廠整合「製造 × 觀光 × ⽂化」三⼤功能，設置12公尺透明觀光廊道，完整呈現貓糧製程，也規劃約80坪貓咪⽂創展區，引入品牌聯名與主題選品，明年也將導入結合輕食、咖啡的「順億鮪⿂專賣店」，打造⼈寵共享的消費體驗。

「愛貓⼀⽣」副董事長詹岳霖表示，愛貓⼯廠第一期導入全⾃動化產線，每⼩時可⽣產約4000杯主食產品，未來產能可望提升至4倍，年營收上看3億元。

他指出，「愛貓⼀⽣」的主食杯系列主食罐，從原料端就嚴格把關，與廣⼤利蛋品合作，善用台灣在地的退役母鴨及母雞資源，並結合⼤股東順億集團提供的新鮮海產原料，建立獨有的⾼規格供應鏈。

產品不僅強調原料新鮮與天然成分，全程不使用任何化學添加物或不明成分，目前推出的3款主食罐配⽅，以鮪魚、鴨⾁、雞⾁為基底，皆為單⼀動物蛋白配⽅，⾁含量⾼達95%，完全符合貓咪的天然⾁食需求，特別適合腸胃敏感或挑嘴的貓咪族群。

同時採「官網直營、⼯廠宅配到家」的D2C（Direct to Consumer）模式，跳過中間商分潤，直接面對消費者的銷售模式，打造專為貓咪設計的食品與用品直營電商平台，實現30秒完成下單、隔日出貨的⾼效率服務。

根據農業部資料顯示，台灣寵物市場持續擴張，其中貓咪飼養與消費板塊成長最為迅速，截⾄2023年，全台飼養貓隻約131萬隻，約有96萬⼾家庭養貓，平均每⼾飼養1.36隻，「貓經濟」快速崛起，也帶動貓食品市場規模達近140億元、用品市場突破250億元。

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