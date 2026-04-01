把握鋒面人工增雨 水利署高空焰彈、無人機全上場

無人機升至適當高度釋放增雨劑，進行高空人工增雨。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕水利署今表示，近期鋒面通過，此波降雨雲層高度較高，含水量足夠，預期將為西北部引進降雨，水利署今（1）日表示，已精準掌握此波雲系，並在今日上午8點啟動陸空聯合人工增雨作業，4種人工增雨方式全上場，包括實施地面焰劑、無人機吊掛焰柱以及發射高空焰彈等，力求為水庫多留住每一滴水。

水利署說明，不同於以往，本次四種人工增雨方式全部上場，由水利署實施地面焰劑、無人機吊掛焰柱以及發射高空焰彈，同時間國防部實施空中增雨，讓增雨效果最大化。作業策略是在仁義潭、曾文、南化以及甲仙堰燃放地面焰劑；寶二水庫採用無人機至適當高度釋放增雨劑，以及發射500公尺焰彈；在鯉魚潭水庫發射500公尺焰彈；同一時間，空軍在竹、苗交界以北空域，進行高空人工增雨，飛機施作高度約1萬2000至1萬3000呎，在雲中或雲上潑灑清水，增加雨滴碰撞成長機會。

請繼續往下閱讀...

水利署進一步說明，今年度四種人工增雨作業次數（含今日）包括國防部空中增雨第1次執行、無人機增雨第1次執行、高空焰彈執行3次（2月27日鯉魚潭水庫，3月3日以及今日於寶二水庫）、地面焰劑執行10次。

水利署強調，天氣預報顯示，4月4日起連續數日，受鋒面影響天候較不穩定，預測將有顯著之降雨，屆時也將視天候狀況啟動增雨作業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法