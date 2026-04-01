國內油價公式7D3B結構失真 中油：半年內檢討出爐

中油允諾國內油價公式啟動檢討，預計半年內出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價公式上路近20年，未有大幅度修正，但中東戰爭期間杜拜原油飆漲幅度遠超過布蘭特原油，中油的油價公式7D3B（七成杜拜、三成布蘭特）原油均價結構被認為該調整。經濟部、中油今允諾檢討，將找國內智庫學者專家討論，預計半年內出爐。

我國油價公式自2006年試行，2007年上路，期間有兩次小幅調整，未有大幅度修正。但近期中東戰事推升國際油價，特別是7D3B的結構與現行中油進口比例出現差距，中油多以進口美國原油為主。

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國民黨立委鄭正鈐、鄭天財、葉元之等人今（1日）於經委會關切中油油價公式須檢討。經濟部次長何晉滄表示，油價漲幅根據當周國際油價布蘭特、杜拜油價均值調整，加上匯率計算，雖然中油進口確實大部分來自美國，已減少中東油源，不過，他緩頰，中油現貨調貨成本都沒加入價格計算，若外界有疑義，會進行油價公式檢討。

中油總經理張敏補充，布蘭特原油價格較戰爭前大漲70%，但國內的零售價格遠低於此，中油首要任務是確保量足無虞，價格上讓民眾感受到波動少。

張敏也接受媒體訪問，有關油價公式調整，他表示，中油將委託中經院、台經院、台綜院等第三方單位，都是熟悉國內油價的智庫做討論，另外也會邀學者專家，但檢討需要一點時間，估計至少要半年時間。

張敏指出，除了結構外，檢討方向包括運費、國際幅度上限八折天花板等都須檢討。他進一步解釋，現行油價公式並沒有考慮運費，但運油路線會調整，進口總量雖沒變，但運費就會有影響。

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