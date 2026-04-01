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伊朗威脅打擊蘋果輝達等18家美國公司 川普板起臉回應：「用BB槍嗎？」

2026/04/01 14:16

伊朗將蘋果和Google等18家美國公司列入打擊清單，對此，美國總統川普回應：「使用BB槍嗎？」（歐通社）伊朗將蘋果和Google等18家美國公司列入打擊清單，對此，美國總統川普回應：「使用BB槍嗎？」（歐通社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗週二（3月30日）將蘋果和Google等18家美國公司列入打擊清單，對此，美國總統川普表情嚴肅地回應：「使用BB槍嗎？」

伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週二表示，如果更多伊朗領導人在美國的「定點清除」中喪生，他們將從4月1日起把目標轉向西亞/海灣地區的美國公司，而不僅僅是那些在軍事基地工作的公司。

伊斯蘭革命衛隊威脅名單中的18家公司包括微軟、Google、蘋果、輝達、英特爾、IBM、特斯拉、甲骨文和波音等。該組織聲明中表示，「我們建議這些機構的員工立即離開工作場所，以保全性命。」

川普在白宮與記者互動時，一位媒體人士問川普：「伊朗政府今天威脅了中東海灣地區的一批美國公司。」

對此，川普嚴肅嘲諷說：「用什麼？他們用什麼威脅他們？BB槍嗎？他們已經沒什麼可以威脅的了。」川普還反問記者說：「什麼威脅？他們（革命衛隊）有說要把他們（美國科技公司）轟掉嗎？」

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