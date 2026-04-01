因應美製零關稅、零組件也得跟著降？ 財政部：待跨部會審慎研議

財政部次長陳勇勝表示，基於國內產業整體影響的衝擊，關稅稅率涉及跨部會之間的審慎研議與評估。（翻攝國會頻道）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會今日舉行「因應對等關稅與淨零排碳，是否應修改海關進口稅則，免除進口車與進口汽車零組件關稅，並將使用牌照稅改以碳排量稽徵」公聽會，財政部次長陳勇勝表示，基於國內產業整體影響的衝擊，關稅稅率涉及跨部會之間的審慎研議與評估。

至於使用牌照稅改以碳排量稽徵，陳勇勝指出，現行使用牌照稅已放寬電動車得免徵，截至今年2月免徵車輛數約13萬輛，免徵金額達127億元。若改以碳排量作為使用牌照稅計徵基準，還是須跨部會進行審慎溝通，畢竟牌照稅目前全國22縣市1年能徵得688億元，影響地方財政，須與地方政府充分考量。

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與會立委、專家學者表達意見後，會議主席、國民黨立委林思銘作出結論，政府應具備完整產業轉型藍圖與足夠支持資源；關稅調整應一致適用，降低國人購車負擔；稅制改革應兼顧公平與減碳目標。盼經濟發展與環境永續之間取得平衡，確保我國汽車產業穩健發展。

林思銘指出，未來美規小客車可能降為零關稅，勢必對國內汽車產業帶來衝擊。若關稅調降勢在必行，應優先考慮將國內無法生產的進口零組件關稅降為零，以降低成本、提升產業競爭力，並保障就業市場，而非全面開放卻缺乏配套。

林思銘認為，現行以排氣量課徵的牌照稅制度，已難以反映實際碳排狀況。未來若能改以碳排量作為課稅依據，將更符合淨零轉型政策，也有助鼓勵低碳運具發展。

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