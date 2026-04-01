南韓3月記憶體出口額飆328億美元新高 年暴增逾150％

南韓3月晶片出口額飆328億美元新高，年暴增逾150%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管伊朗衝突帶來的外部風險持續升溫，但受益於記憶體需求極度旺盛，南韓３月出口額年增41.9%，其中又以晶片出口最狂，出口額達328億美元（約新台幣1.05兆），創下史上新高，年狂飆151.4%。

外媒報導，南韓關稅廳發佈的數據顯示，經工作日差異調整後，3月出口額年飆升41.9%，未經調整的出口年增長48.3%，遠超2月經修正後的全月增幅28.7%。同期進口增長13.2%，貿易順差257.4億美元（約新台幣8236.8億）。

請繼續往下閱讀...

半導體依然是出口增長的主要驅動力，晶片出口額達328億美元，創下歷史新高，年增151.4%，主要得益於全球企業在AI熱潮之下，對於三星電子與SK海力士強勁需求。

另汽車、石油產品和電腦的出口也有所增長。由於中東衝突導致原油成本飆升，石油產品出口額激增近55%。但南韓貿易部數據顯示，自3月13日出口管制生效後，出口量出現下滑，汽油、柴油和煤油出口分別較去年同期下降約5%、11%和12%。

石化產品出口漲幅相對溫和，為5.8%，因原油漲價僅部分傳導至成品價格。3月第4週，隨著衝突影響加劇，石化出口量較去年同期大幅下降，而同樣受到出口限制的石腦油3月出口量暴跌22%。

數據表明，即便面臨能源價格飆升、地緣政治不確定性加劇等多重壓力，南韓出口引擎短期內仍保持穩健運轉。伊朗衝突推高了國際原油價格，不僅抬升進口成本，也給高度依賴海外能源的南韓增添了通膨風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法