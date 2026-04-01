焦點股》旺宏︰鎧俠停產助攻 股價奔漲停

旺宏電子董事長吳敏求。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠鎧俠（Kioxia）宣布將停止供應多項成熟的2D NAND Flash產品，市場預期旺宏（2337）、華邦電（2344）將可受惠，激勵旺宏今盤中股價漲停至127元鎖住，大漲11.5元，截至12點07分，成交量逾1.41萬張，華邦電盤中最高達97.2元，漲幅逾7.7%。

Kioxia為了將資源集中3D NAND快閃記憶體等先進產品，退出成熟製程相關產品領域，昨通知客戶，停止供應包括15奈米、24奈米與32奈米製程、BiCS Flash第三代在內的SLC、MLC、TLC等2D NAND快閃記憶體產品領域，最後接單日為2026年9月30日，最終出貨是2028年12月31日。換言之，鎧俠將於2028年退出2D NAND快閃記憶體市場。

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旺宏、華邦電因仍生產成熟製程的NAND快閃記憶體，市場推估Kioxia將退出相關領域，應量將減少，有助晶片報價上漲，相對地，對旺宏、華邦電營運有利，帶動兩檔股價上漲。

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