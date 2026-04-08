千金股解密—昇達科 3491

昇達科董事長陳淑敏。（記者王憶紅攝）





〔財經頻道／綜合報導〕昇達科（3491）是低軌衛星（LEO）大廠，隨著國際大廠持續推進LEO衛星發射與部署計畫、歐洲電信業者加快直連手機衛星服務布局之下，凸顯全球衛星通訊市場正朝更高頻寬、更多場景應用的方向快速發展，台灣供應鏈也逐步站上浪頭。

千金股小檔案 股名 代號 昇達科 3491 資本額 6.75億元 主要業務 低軌道衛星及微波高頻通訊元件設計研發與製造 產業利基 深耕高頻微波/毫米波被動元件，為企業提供關鍵元件（如波導管、射頻天線） 2025年EPS 7.83元 2024年EPS 8.59元 2023年EPS 3.2元

綜合媒體報導，低軌衛星目前從早期布局，邁入大規模部署與應用擴張的新周期，不僅通訊需求明顯成長，技術路線也朝向多頻段、多系統整合發展。

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近期在SpaceX加速IPO步伐之下、亞馬遜準備發射衛星，加上美國國防部也在規劃，分析師指出，衛星供應鏈基本都在台灣，訂單量樂觀看待。

3月中旬，昇達科公布2月營收3.22億元，月增率-12.83%，年增率達57.06%，連5月年增；累計今（2026）年1至2月營收總額為6.91億元，年增率亦高達82.52%。

去年全年昇達科EPS為7.83元，法人機構分析，2025年全年營收達24.52億元，年增率5%；如果排除已經不納入合併報表的正通科技營收影響，年度營收實質增幅約達11%左右，2026年營收、獲利雙雙有機會再成長，全年營收年增率看好可望高達90%，毛利率有望維持62%至64%區間。

隨著低軌衛星進入高速擴張階段，從元件、板材到系統整合的需求全面放大，法人機構預估昇達科今年全年EPS可達20.13元，與去年度預估EPS 17.63元相較之下，年增率達14.18%。

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