中東戰事有望平息？台股狂飆逾千點 新台幣淡定暫收31.938元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場預期中東局勢有望降溫，帶動美股強勢反攻，在美元走弱與風險偏好回升的雙重推動下，台股今早盤氣勢如虹，大盤指數一度狂飆逾千點。相較於股市的強勁表現，新台幣兌美元匯率走勢則顯得相對淡定，盤中雖一度回升至31.8元價位，但多數時間仍於31.9元附近整理，中午暫時收在31.938元、升值4.2分，台北外匯經紀公司成交量9.23億美元。

昨日下午市場即傳出美國總統川普態度大轉彎，隨後外電進一步報導指出，川普已明確表態，美國可能在2至3週內結束對伊朗的軍事行動。相關訊息不僅激勵美股四大指數全面收紅，也使市場恐慌情緒迅速降溫，美元指數自100整數關卡回落至99.69。

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受到國際利多激勵，亞洲股市今早同步走揚，台股強勢站回33,000點，幾乎無視伊朗揚言攻擊蘋果、Google與微軟等美國企業在中東據點所帶來的不確定性。

新台幣反應今早則以31.94元、升值4分開出，盤中一度升破31.9元，但整體升幅仍明顯落後股市漲勢，午後可觀察外資動向，若外資熱錢明顯轉向，不排除再見31.8元價位。

主要亞幣隨著美元轉弱與股市反彈普遍走升。其中，日圓兌美元匯率早盤一度回升至158.44；韓元亦自金融海嘯以來低點反彈，盤中最高來到1,503.7兌1美元。

回顧2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，避險資金持續流向美元，導致主要亞幣全面走貶。統計3月以來，新台幣累計貶值7.29角、跌幅約2.28%，在主要亞幣中僅次於韓元的6.62%，與日圓貶幅2.25%相近；人民幣則在中國人民銀行調節下，僅小幅貶值0.99%。

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