中東推升油氣價格 經濟部︰中油成本暴增逾2075億

中東戰事推升中油油氣成本。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭衝擊國際能源價格飆升，中油吸收與增資計畫受矚目。經濟部次長何晉滄表示，中油因戰事而補貼與支出估計達65億美元（約2075億新台幣），經濟部同意中油的明年度增資金額是1670億元。

國民黨立委葉元之今（1日）在經委會質詢時指出，中油負債比92%，借錢繳的利息高，但過去中油增資計畫都被經濟部打回票，但先前經濟部長龔明鑫提到中油已多支出200多億元，加上中油帳上累虧800多億元，合計也才1000億元，中油的增資計畫4年就要3500億元，關切經濟部同意增資的轉折的關鍵為何?

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何晉滄解釋，200多億元只是天然氣部分，但中油估算因戰事而多支出約65億美元（約2075億新台幣）。經濟部國營司長胡文中補充，氣船每艘成本就要多10億元，但不只要搶原本中東的氣船，還有其他現貨都翻倍漲，中油負擔的油氣金額約65億美元，是以戰爭持續到算到今年6、7月左右來估算。

至於中油目標是爭取4年、3500億元增資，胡文中表示，經濟部提報給行政院是116年（2027年）增資計畫，金額是1670億元，估計今年8月送立法院，盼獲得委員支持。

他說明，中油報經濟部的增資計畫是中東戰爭剛爆發不久，過去不同意中油的增資，是因為中油每周可根據油價公式，隨國際油價調整國內油價，且當時台電的財務更困難，不過去年台電的財務好轉，今年碰上中東戰爭，中油現在確實比較需要。

由於戰事持續時間會影響中油財務，他表示，未來經濟部會持續協助國營事業，除了同意中油增資外，還有協助融資以取得較便宜的貸款資金，若有稅計賸餘也可考慮撥補，共計三大手段可協助。

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