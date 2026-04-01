北市商辦租賃供給大潮來襲 8.7萬坪灌入市場

今年北市辦公室租賃市場預估有8.7萬坪灌入供給端，約是過去10年平均新增供給量的2.5倍，（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市辦公室租賃市場供給暴增，今年預估有8.7萬坪灌入供給端，約是過去10年平均新增供給量的2.5倍，商仲業者預料，後續商辦租賃去化速度恐難與新增供給同步，整體空置率將逐季往上升。

根據高力國際調查，第一季台北市整體辦公室空置率約7.28%，較前一季微幅下降0.25個百分點；平均租金持續微漲至每月每坪2696元，季增0.22%。高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民指出，第一季雖有新辦公大樓「國家企業廣場」落成，但該案以銷售為主，在企業用戶需求相對穩定下，單季淨去化量仍達約1.1萬坪，空置率呈現小幅下修。

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進一步觀察七大主要辦公商圈來看，南京松江商圈因有「國家企業廣場」的加入，推升短期供給上升，空置率由6.18%上升至本季的9.52%；相對之下，仁愛新生與西區商圈因有企業租戶分別遷入新光華山金融中心與青山N9大樓，帶動兩個商圈的空置率明顯改善。租金方面，仁愛新生商圈租金受到單一個案的激勵，本季大幅上漲至每月每坪2304元，單季表現最亮眼。

至於，2026至2030年的五年間，台北市中心新增供給總量預估將高達39萬坪，而陳頌民認為，今年可視為台北市辦公室供給大潮的起點，全年預測有8.7萬坪釋出，其中有54%位於南京松江商圈，將導致該商圈商辦租賃去化壓力提高。而2028與2029年連續兩年，單一年度新增供給量皆超過10萬坪，將會是這波供給大潮壓力的最高峰。

2028、2029年 連兩年供給超過10萬坪

展望未來數個季度，陳頌民認為，今年供給釋出速度會超過去化需求，因此至年底的空置率將上升至9.0%；租金則預期呈溫和上漲走勢，主因是新大樓的需求仍在，供給端對租金表現仍抱持期待，再加上過去幾年租金持續上揚，使得部分既有商辦大樓業主於企業租約到期時，為反映行情會調整租金補漲。

不過，面對即將來襲的供給浪潮，陳頌民提醒，老舊辦公大樓除應及早強化軟硬體設施，更應提升物業管理服務品質，以回應企業對辦公環境的需求，避免喪失市場競爭優勢。

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