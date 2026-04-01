巴菲特：伊朗若取得核武 將使核災難更難避免

「股神」巴菲特（Warren Buffett）警告，核武器的擴散正讓世界變得更加危險。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）警告，核武器的擴散正讓世界變得更加危險，並指出伊朗一旦取得核武，將進一步提高發生災難性衝突的風險。

《CNBC》報導，巴菲特認為，擁有核武國家數量的增加，已從根本上改變全球風險結構，也加深他長期以來對核武擴散的憂慮。

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巴菲特週二（3月31日）接受Squawk Box節目訪問時指出，以前只有2個國家擁有核武時，大家就已經很擔心了，如今全球已有9個國家擁有核武，使局勢變得更加複雜且難以掌控。

巴菲特還特別提到伊朗與北韓的地緣政治緊張，認為若相關地區涉及核武，風險將顯著升高。巴菲特認為，最可怕的不是核武本身，而是掌握核武的人，如果那個人正處在壓力很大、走投無路或情緒不穩的狀態，就可能做出很危險的決定。

巴菲特也坦言，他目前無法提出明確解決方法，但可以確定的是，如果伊朗擁有核武，情勢將只會更加棘手。

對於未來走向，巴菲特抱持較為悲觀的看法。他認為，在未來100年至200年間，總會發生某件事，導致核武被使用。而我們無法收回現在已經存在的一切。

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