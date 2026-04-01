投資前必做1事！6個理財技巧 小資族也能拚出財富自由

小資族透過6個理財技巧，也能拚出財富自由。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每個人上班族都期望自己能早日財富自由，而要達此目標，其實不需很有錢，理財專家表示，只要透過建立應急基金等6個理財方法，也能讓你從一無所有，最後踏上財富自由之路，然在投資之前，最重要的1件事，就是先制定預算，唯有明確知道金流，才能幫你養成積極主動管理資金的習慣。

《GOBankingRates》報導，BetterWallet創辦人羅素（Russell）表示，累積財富並不需要很多錢，他以自己的經歷證明了這一點，並列出了6個累積財富的技巧。

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1. 先制定預算

羅素知道很多人都渴望進入股市，但他表示，在進行首次投資之前，你需要知道你的錢每個月從哪裡來，又流向哪裡。

「我認為大多數人在涉足投資，甚至只是想管理自己的錢時，都試圖憑感覺行事，但這樣做行不通，」他說。如果你只是隨意猜測，你只會得到隨機的結果。

制定預算能讓理財不再充滿不確定性，他說，「這樣你就可以設定1個投資預算」，可以是1美元，可以是10美元，但你必須從你現有的收入開始。

2. 明確你追求財務自由根源

累積財富看似關乎冷冰冰的金錢和邏輯，但羅素認為心態也同樣重要。他鼓勵每個人都找到自己的「北極星」，也就是你追求財務自由的情感根源。

他說，我從小就生活在父母的債務壓力下。他們總是接到討債公司的電話……這在我成長過程中是很正常的，我不想過那種總是背負債務的生活。而且，我還想通過投資成為我們家族第一個百萬富翁。當過程感到孤獨或不知所措時，牢記你的北極星可以幫助你保持專注。

3. 優先建立應急基金

羅素建議，在談到白手起家累積財富時，不妨想像建造1棟房子，房子的外觀或許華麗，但如果沒有堅固的地基，這棟房子就無法長久屹立。

他說，最重要的是，首先要建立應急基金。確保你在高收益儲蓄帳戶裡存了一筆錢。這樣，萬一你失業了，你還有依靠。

他建議在開始積極投資之前，先預留3到6個月的開支。跳過這一步或許很誘人，但他警告說，這是一個代價高昂的錯誤：即使你完全沒有債務，但如果沒有應急基金，如果你沒有存下這筆應急基金，你最終還是會再次負債。

4.買基金或ETF 而非追逐個股

當羅素在華爾街開始職業生涯時，學到了一條他一直奉為圭臬的投資原則：“不要試圖在大海撈針，直接買下整堆乾草。”

換句話說，不要追逐下一個熱門股票。相反，應該投資於多元化的投資組合，例如指數基金或ETF，這些基金可以將風險分散到多家公司。

我覺得新手投資者容易陷入的1個陷阱是，他們只想盲目地買入個股，卻不明白這些股票的價格可能會迅速暴跌。羅素建議將個股投資比例限制在投資組合的5%到10%之間。

5. 儘早、頻繁、自動投資

「我覺得很多時候我們都只專注於能投入多少錢，但最重要的是養成這個習慣，即使每週只投入1美元或10美元，」他說。養成習慣之後，隨著收入增加，收支差距擴大，你就可以投入越來越多的資金了。

羅素建議將投資流程自動化，讓投資更順暢，並保護自己免受情緒化決策的影響。

6. 知識守護你的財富

羅素回憶起他的1位學生意外獲得了幾十萬美元的巨款，不幸的是，這位學生把錢揮霍在了旅行和瘋狂購物上，因缺乏理財知識，金錢轉瞬即逝。

他說，在理財方面，知識至關重要，因為光有錢並不能讓你致富。有些名人和普通人繼承了巨額遺產，卻很快就揮霍一空，因為他們缺乏理財知識，來讓財富隨著時間的推移而增值。為了真正保護您的財富，羅素鼓勵您持續學習。

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